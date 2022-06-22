آلية اختيار المتقدمين لوظائف «الهجرة» بألمانيا.. مقابلات مع أصحاب العمل

بهدف تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عدد من الوظائف المتاحة للمصريين في ألمانيا في بعض التخصصات مثل الهندسة والمعادن، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» - «THAMM».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آلية اختيار المتقدمين لوظائف «الهجرة» بألمانيا، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

آلية اختيار المتقدمين لوظائف «الهجرة» بألمانيا

- سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج «MoSEEEA».

- سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

- سيتوفر للمرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه، وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات.

- إجراء مقابلات أخرى للمرشحين المختارين مع أصحاب العمل من ألمانيا.

شروط وظائف «الهجرة» في ألمانيا

جدير بالذكر، أن حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للالتحاق بإحدى الوظائف المتاحة في ألمانيا، والتى تتمثل في الإقامة داخل جمهورية مصر العربية، وحمل الجنسية المصرية، وألا يكون المتقدم في وظائف «الهجرة»، حاصل/ة على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

كما يشترط أن يمتلك المتقدم لوظائف «الهجرة» فى ألمانيا، خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص، وأن يمتلك المتقدم المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية، كما يشترط أن يكون المتقدم، حاصل/ة على مؤهل أكاديمي في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا ضمن الوظائف.