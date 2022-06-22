محافظ بورسعيد يستعرض أعمال مشروعات تطوير الطرق والمحاور

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة مستجدات الأعمال في مقترح مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من محمد على حتى امتداد شارع عزمي، وذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وخلق محاور مرورية جديدة لإحداث السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين و القضاء على مشكلات الاختناق المرروي في بعد المناطق خلال أوقات الذروة.

جاء ذلك في اجتماع للوزير بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والمهندسة هويدا شميس رئيس جهاز تعمير سيناء فرع بورسعيد، والدكتور عماد نبيل الاستشاري والقائمين على تنفيذ المشروعات.

المشروع يبدأ من محمد على حتى امتداد شارع عزمي.

واستمع محافظ بورسعيد لتطورات الأعمال حول مقترحات التطوير واليات تنفيذها، مشيرا أن الأعمال تشمل امتداد شارع عزمي وصولا بالسكة الحديد، وجنوبا حتى كوبري النصر، وسيتم تخصيص طريق للشاحنات لفصل سيارات النقل عن الملاكي والأجرة وتنظيم الحركة المرورية، وإقامة ممشى بقناة الاتصال، فضلا عن إنشاء ساحة انتظار جنوب كوبري النصر.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم البدء في الأعمال كمرحلة اولى بداية من كوبري عزمي حتى أول الشاحنات، ومن الشاحنات حتى السكة الحديد كمرحلة ثانية.

المشروع يخفف الضغط على كوبري النصر

وناقش المحافظ مع الحضور، الموقف التنفيذي في تطوير عدد من الطرق والمحاور بنطاق المحافظة، موجها بتكثيف الأعمال و الجهود وإنجازها على أعلى درجة من الكفاءة، وأوضح محافظ بورسعيد أن مقترح التطوير يعمل على تخفيف الضغط على كوبري عزمي ومنفذ الرسوة وكوبري النصر، وشارع محمد على، ويمنع حدوث اختناق مروري خلال أوقات الذروة، فضلا عن تيسير الحركة المرورية بعد تخصيص شارع للنقل الثقيل و غير مسموح للنقل الثقيل أن يمر بشارع محمد على بعد تنفيذ مشروع التطوير.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل وتحديد مدة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من محمد على حتى امتداد شارع عزمي في اقرب وقت