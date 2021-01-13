تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر مرورا أعلى شارعي حسن المأمون وأحمد فخري، الأمر الذي يستلزم غلق طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبوغزالة تجاه ميدان الشهيد هشام بركات تحديدا بالوصلة المحصورة من شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وحتى شارع عمر بن الخطاب، وذلك اعتبارا من الساعة 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 15/1/2021م ولمدة شهرين.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبوغزالة يسلك يمينا شارع الشهيد إبراهيم الشيخ «الفروسية سابقا» فيسارا الشارع الواصل بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وشارع عمر بن الخطاب فيسارا شارع عمر بن الخطاب فيمينا طريق النصر تجاه ميدان الشهيد هشام بركات.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.