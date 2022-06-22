الجو هيبقى نار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بسبب منخفض الهند الجوي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من السمات المناخية المنتظرة لفصل الصيف 2022، والذي بدء رسميا أمس الثلاثاء ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن الصيف الماضى 2021، وذلك بسبب منخفض الهند الجوي.

«الأرصاد» تحذر من تأثير منخفض الهند الجوي

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن توقعات خرائط الطقس المأخوذة من الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة لصيف 2022، عن معدلات درجات الحرارة في صيف 2021، وذلك بزيادة بين درجة ودرجتين مئوية، بسبب تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الجوي الموسمي، وهو منخفض يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، كما يزيد من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وذلك على جميع مدن الجمهورية، بالإضافة إلى تأثر البلاد خلال صيف 2022 بعدد من الموجات الحرارية الآتية من الصحراء الغربية للبلاد، أو من صحراء شبة الجزيرة العربية، وتعمل أيضًا على ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن مرتفع العروض الوسطى الذي يأتي من جنوب أوروبا على امتداد البحر المتوسط، هو المرتفع الوحيد الذي سيعمل على تلطيف حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة، طوال أشهر الصيف الثلاثة المقبلة.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة لصيف 2022

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن متوسط درجات الحرارة لشهور الصيف، تتراوح بين 35 و37 على جنوب الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، في حين تتراوح بين 30 و32 على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وبين 37 و38 على مدن جنوب سيناء، وتسجل بين 42 و44 على محافظات جنوب الصعيد، كما تسجل بين 37 و39 على محافظات شمال الصعيد، مؤكدة وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة على جميع المدن، بحيث تسجل بين 50 و90 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل بين 15 و30 على محافظات جنوب الصعيد.