توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجة الحرارة على كل المناطق

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الاثنين الموافق 20 يونيو، حتى 22 من الشهر الجاري، إذ يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، نهارا أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس خلال ساعات الليل ستشهد أجواء معتدلة على كل أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن الاثنين سيشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، شبورة مائية خفيفة صباحا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

بحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن يومي الثلاثاء والأربعاء ستشهد بعض المناطق نشاط رياح أحيانا على مناطق كل من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة استقرارًا، لتأتي تفاصيلها على النحو التالي وفق بيان هيئة الأرصاد الصادر مساء اليوم:

درجات الحرارة يوم الاثنين 20 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى 22للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى 22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى 27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى 22 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى 27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى 22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة يوم الاربعاء 22 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى 22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى 22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى 26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى 23 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 38 درجة للعظمى 26 درجة للصغرى.