الأرصاد: أوروبا لا تزال تحت قبضة موجة شديدة الحرارة «صور»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أوروبا لا تزال تحت قبضة موجة شديدة الحرارة، حيث وصلت التسجيلات الواقعية في محطات الأرصاد الجوية في دولة أسبانيا إلى 44 درجة، وفي دولة فرنسا وصلت درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية.

الدرجات المسجلة تعتبر تسجيلات قياسية

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الدرجات المسجلة تعتبر تسجيلات قياسية حطمت تاريخ يرجع إلى 80 سنه، كما تجاوزت درجة حرارة سطح الأرض 50 درجة، مشيرة إلى أن هذه الموجه تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل أجزاء واسعة من وسط أوروبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن التغيرات المناخية حقيقة غير قابلة للشك، كاشفة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 29 - 22

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 29 - 22

مطروح 28 - 21

السلوم 30 - 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 23

دمياط 28 - 22

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 29 - 22

رفح 29 - 21

رأس سدر 34 - 24

نخل 34 - 21

نويبع 37 - 25

طابا 34 - 25

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 37 - 26

الفيوم 35 - 22

بني سويف 35 - 22

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 38 - 25

قنا 41 - 26

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 27

إدفو 42 - 27

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 38 - 25

أبو رماد 37 - 25

حلايب 34 - 27

رأس حدربة 34 - 28