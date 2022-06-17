وزارة التموين: لا نقص في سلعة الزيت ونضخ 3 آلاف طن يوميا للمنافذ

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر سلعة الزيت في منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي أيضا، نافية وجود نقص في سلعة الزيت بعد ارتفاع سعره عالميا.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا لمخازن الجملة التي تقوم بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، ما يقرب من 3 آلاف طن زيت يوميا من أجل سد احتياجات المواطنين من سلعة الزيت التي تصرف على البطاقات التموينية، إذ تبلغ حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين، زجاجة زيت واحدة، أما إذا كانت بطاقة التموين يبلغ عددها أكثر من 4 أفراد فلا تحصل إلا على عدد 4 زجاجات زيت فقط تطبيقا للقرار الوزاري بتحديد الحد الأقصى لعدد زجاجات الزيت المنصرفة على البطاقة التموينية.

لماذا اختفت زجاجات الزيت اللتر من الأسواق؟

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب اختفاء زجاجة الزيت سعة 1 لتر من منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، إذ يرجع السبب إلى قرار وزارة التموين بوقف إنتاج زجاجة الزيت اللتر، والاكتفاء فقط بإنتاج الزجاجة 800 مللي مع تحديد سعرها بـ 23 جنيه للمواطن حامل البطاقة التموينية.

استكمال صرف السلع التموينية عن شهر يونيه 2022

وتستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا صرف السلع التموينية المستحقة للمواطنين من حصص تموين شهر يونيه 2022، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية التي تبلغ 23 مليون بطاقة تموين مدرج عليها 72 مليون يستحقون الخبز البلدي يوميا و64 مليون يستحقون الدعم التمويني شهريا.