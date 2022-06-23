أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-6-2022 مقابل الجنيه المصري

اليورو والدينار والريال وغيرها من العملات المختلفة، من الأمور المهمة للكثيرين بشكل يومي لمتابعة مستجدات الأوضاع والأحوال الاقتصادي في معظم الدول، لذا يبحثون باستمرار عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، ببداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، في عدد من البنوك وفق تحديثات المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، أما في بنك قناة السويس وصل سعر الدولار لنحو 18.79جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر لنحو 19.75جنيه للبيع و19.86 للشراء، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.75 جنيه للشراء و19.88جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.88جنيه للبيع و19.73 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 22.88 جنيه للشراء و23.03 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.94 جنيه للشراء و23.04 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد لنحو 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.