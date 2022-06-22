أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-6-2022 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، ما بين ارتفاع وانخفاض بسبب التداول العالمي للعملات في مختلف البورصات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الموافق 22 يونيو الجاري، في عدد من البنوك وفق تحديثات المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم، نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، وبلغ سعره في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، أما في بنك قناة السويس وصل سعر الدولار لنحو 18.79جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

واستقرت العملة الأوروبية ليسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.78جنيه للبيع و19.66 للشراء، ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.80جنيه للبيع و19.64 للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.59 جنيه للشراء و19.81جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر لنحو 22.90 جنيه للشراء و23.05 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.94 جنيه للشراء و23.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.