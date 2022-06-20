أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-6-2022 مقابل الجنيه المصري

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في الأسواق المصرفية المصرية، وبشكل خاص سعر الدولار الأمريكي والدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ تختلف قيمها في البنوك وفق سعر البيع والشراء.

وبناء على هذا الاهتمام، توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار العملات المختلفة في البنوك في مصر اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.77 جنيه للشراء و23.24 جنيه للبيع، اليوم الاثنين 20-6-2022، وفي بنك مصر بلغ نحو 22.77 جنيه للشراء و23.21 للبيع وفقا لبداية تعاملات البنك، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.87 جنيه للشراء و22.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مع بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وذلك وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما بلغ سعره في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وفيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية، بلغ سعره اليوم الاثنين 20 يونيو في البنك الأهلي نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما وصل سعره في بنك مصر 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 20-6-2022، نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، وبلغ سعره ببنك مصر لنحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو نحو 19.54 جنيه للشراء و19.84جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك مصر اليوم نحو 19.81جنيه للبيع و19.54 للشراء.