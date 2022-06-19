أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-6-2022 مقابل الجنيه المصري

تعد أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها ومطالعة الأخبار التي تخصها بشكل يومي، وخصوصًا سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتختلف أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر وفق سعر البيع وسعر الشراء.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات المختلفة في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 19 يونيو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 22.53 جنيه للشراء و23.012 جنيه للبيع، اليوم الأحد 19-6-2022، وفي بنك مصر بلغ نحو 22.53 جنيه للشراء 23.28جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.88 جنيه للشراء و22.98جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما بلغ في البنك المركزي نحو 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.00 جنيه للبيع، و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

وفيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية، بلغ سعره في البنك الأهلي اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما سجل سعره في بنك مصر 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل اليوم الأحد الموافق 19-6-2022، سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار ببنك مصر لنحو 18.71 جنيه للبيع، و18.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الأحد الموافق 19 يونيو نحو 19.42 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.42 جنيه للبيع و19.89 للشراء، كما وصل سعره ببنك قناة السويس لنحو 19.51 جنيه للبيع و19.84 للشراء، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 19.81 جنيه للبيع و19.54 جنيه للشراء.