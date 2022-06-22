واحة سيوة تستفيد من مياه المصارف بإعادة تدويرها في الزراعة

بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ بعض المشروعات في واحة سيوة باستخدام مياه الصرف الزراعي لإعادة تدويرها والاستفادة منها في الزراعة مرة أخرى لتقليل نسبة المياه الجوفية المرتفعة في سيوة وإيجاد حلول للتخلص من مياه الصرف التي تسبب مشاكل عديدة في الواحة، منذ سنوات طويلة حتى تفاقمت الأزمة خلال الفترة الأخيرة.

مشكلة الصرف الزراعي في سيوة

وتهدد مياه الصرف الزراعي في سيوة والتي لا توجد لها تصريف في الواحة المنازل والأراضي الزراعية والمناطق السكنية بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه وزيادتها، وتحاول أجهزة الدولة من الوزرات المعنية العمل على حلول لمواجهة الأزمة التي تعاني منها سيوة، بإنشاء مصارف كبيرة لتجميع المياه بها وجسور عالية لعدم خروج المياه وتأثيرها على المناطق المجاورة في القرى، ومشروعات للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، وإنشاء قنوات لنقل المياه الزائدة خارج سيوة.

الاستفادة من مياه الصرف في سيوة

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن وزارة الري ستقوم بإنشاء خزانات في قرية بهي الدين لتجميع المياه منها لري الزراعات، والاستفادة من مياه المصارف، وحسن الاستفادة من المياه الجوفية، واتباع نظم الري الحديثة في ري الزراعات بالمنطقة.

غلق الآبار العشوائية

وأكد أن وزارة الري بالتعاون مع المياه الجوفية ومجلس مدينة سيوة والزراعة وجميع الجهات المعنية يبذلون قصارى جهدهم لحل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة، كما يجري غلق آبار المياه الجوفية العشوائية في سيوة، وإنشاء آبار عميقة من خلال المياه الجوفية ليستفيد منها المواطنين في الشرب والزراعة وربطها بشبكات المياه في سيوة.