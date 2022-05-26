خطوط مياه وتجهيز عرائس وأجهزة كهربائية للأسر الأكثر احتياجا في سيوة

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه جرى الانتهاء من المبادرة الخيرية لجمعية أنهار الفرودس الخيرية في مركز ومدينة سيوة، بتنفيذ المرحلة الأولى عبارة خط مياه شرب والذي يمتد بطول 1600 متر، وبتكلفة 620 ألف جنيه، في واحة أم الصغير التابعة لسيوة، من خلال تبرع من الجمعية، بالإضافة لتوصيل خطوط المياه الفرعية لعدد 33 منزلا بالقرية، وذلك بالتعاون بين معدات مركز ومدينة سيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة المجتمعية من أهالي المنطقة.

مساعدات عينية ومشروعات لغير القادرين

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، إن جمعية أنهار الفردوس تعمل منذ عدة سنوات بالتعاون مع مركز سيوة في الأعمال الخيرية، من خلال تقديم الدعم لأهالي الواحة، حيث أنه في 12 ديسمبر 2020، نظمت الدكتورة منة الله قطر، رئيس مجلس إدارة جمعية أنهار الفردوس، قافلة خيرية، وجرى توزيع مساعدات عينية استفادت منها 300 أسرة، والمتمثلة في 15 جهاز عروسة، يشمل ثلاجة 12 قدم 2 باب وبوتاجاز 4 شعلة وغسالة 5 كيلو وأسطوانة غاز، بالإضافة إلى تركيب 16 سقف منزل، وتركيب 15 وصلة، وتوزيع 130 كجم لحوم، و100 شنطة مواد غذائية، و250 لحاف، و250 ترنج، و40 تيشرت أطفال مختلف الأعمار، و150000 جنيه زكاة مال، و25 سرير 120 سم، و25 مرتبة و25 مخدة، وعدد ثلاثة مشروعات صغيرة.

توزيع المساعدات لأهالي سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع جميع المساعدات العينية لمستحقيها من أهالي سيوة، كما تعاون أحد المقاولين ويدعى حازم سلماني من أهالي سيوة مع الأعمال الخيرية لمشروعات الجمعية بالتنازل عن المبلغ المتفق عليه في حفر مسافة 500 متر أرض صخرية بحفار الشاكوش لتنفيذ مشروع مد خط مياه الشرب للمنازل في سيوة، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالي الواحة، ومؤكدا على تقديمه لكافة الدعم والتيسيرات لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.