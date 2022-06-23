سعر اليورو اليوم الخميس 23-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من العديد مع التغيرات الاقتصادية المختلفة، إذ يتابع المستثمرون والمواطنون الأسعار بشكل مستمر مقابل الجنيه المصري وذلك في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتقدم «الوطن» سعر اليورو في بنك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.75 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.65 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك صباح اليوم الخميس الموافق 23 يونيو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، لنحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو نحو 19.80 جنيه للبيع و19.58 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.73 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يونيو.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

جدبر بالذكر أن الروبل الروسي شهد قفزة لأعلى مستوياته في 7 أعوام أمام الدولار واليورو، وذلك في بورصة موسكو اليوم مدعوما بقيود على مدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.