سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-6-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث، خاصة في بداية التعاملات الخاصة بالبورصات والبنوك، حيث يتابع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وحتى المواطنين، مؤشر البورصة الخاصة بالعملة الأوروبية.

وللمهتمين بمعرفة أسعار العملات الأجنبية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الحالي، رصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنوك المختلفة

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 19.66 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.69 جنيه للشراء و19.80 جنيه للبيع، كما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية لنحو 19.65 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لتلك البنوك اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.66 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.81 جنيه للبيع و19.59 جنيه للشراء، في بداية التعاملات الصباحية اليوم

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.64 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بينما سجل سعر اليورو في البنك التجاري المصري لنحو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الجنيه الإسترليني بمصر

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.82 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.