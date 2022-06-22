«التخطيط» تستحدث وحدة لحقوق الإنسان: تنمي الوعي القانوني لموظفي الوزارة

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في الوزارة، تتبع الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، على أن يتولى مسؤولية الوحدة، الدكتور محمد علاء، نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

مهام وحدة حقوق الإنسان

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنّ الوحدة المستحدثة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة، وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، إضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الانسان.

وأضافت السعيد، أنّ من ضمن اختصاصات الوحدة، العمل كنقطة اتصال بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فيما يخص تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، إلى جانب وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة.

ضمان حقوق العاملين

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ إنشاء الوحدة المستحدثة يأتي في إطار إيمان وحرص وزارة التخطيط، كإحدى مؤسسات الحكومة المصرية، على الشفافية وضمان حقوق العاملين والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.