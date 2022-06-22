تعليم مطروح: مجلس أمناء المدارس يلعب دورا مهما بامتحانات الثانوية العامة

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مجلس أمناء المدارس على مستوى المحافظة يؤدي دورا كبيرا في دعم المنظومة التعليمية واتضح ذلك جليا خلال جولاته الميدانية بالإدارات التعليمية خلال الأيام الماضية لمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية الثانوية العامة والاستراحات الحكومية قبل انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية وقيام رؤساء مجالس الأمناء بتقديم جميع سبل الدعم اللوجيستي باللجان والاستراحات لمراقبي وملاحظي اللجان والمساهمة الإيجابية في توفير مناخ تربوي مناسب لأبنائنا الطلاب خلال أداء الامتحانات.

رسالة لدعم مجلس الأمناء

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية «إن دعم مجلس الأمناء لم يأت من فراغ، حيث تلقيت رسالة من أحد رؤساء لجان الامتحانات بأحد الإدارات التعليمية واشادته بدعم مجلس الأمناء المتواصل منذ انطلاق الامتحانات، وتذليل جميع العقبات التي تواجه مسار العملية الامتحانية في إطار تعاوني منظم وفق اللوائح الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

متابعة امتحانات الثانوية العامة

ووجه وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح الشكر لجميع رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية في الحمام والعلمين ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة علي الدعم غير العادي الذي يقدمه مجلس الأمناء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير كل سبل الراحة المعلمين المشاركين في متابعة منظومة امتحانات الثانوية العامة وتوفير المناخ الهادئ لأبنائنا الطلاب في اللجان، وأي احتياجات للمدارس التي يقام بها الامتحانات في جميع المدن، والاستراحات لرؤساء وملاحظي الامتحانات منذ بدايتها ومستمرين حتى انتهاء الامتحانات والتواصل مع مديرية التربية والتعليم لتذليل الصعاب بشكل مستمر.