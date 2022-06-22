«التعليم» لطلاب الثانوية العامة: أسئلة المواد المضافة للمجموع ستخاطب الفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد المضافة للمجموع، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، ستخاطب الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية «اختيار من متعدد»، ولن تحتوي على أي جزئيات مقالية، منوهة بأنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعيدة عن التعقيد

وفي هذا الصدد، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ «الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، وسيكون 25% من الأسئلة للطالب المتميز، و75% للطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه تم رصد 12 حالة غش في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ضد الطلاب الغشاشين.

مصدر: لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب

أوضح المصدر أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على الامتحانات، وأنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بكورونا، بين الطلاب والقائمين على الامتحانات حتى الآن، وأنها سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها.

ممنوع كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجّه رسالة لللطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع، عبر «الوطن»، مطالبا جميع الطلاب بعدم كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم الذي سيتم توزيعه في اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة تسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.