استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استشهاد 3 فلسطينيين في جنين

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أن 3 فلسطينيين قتلوا في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في مدينة جنين بالضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن ثلاثة قتلوا وأصيب ثمانية بينهم شخص في حالة خطيرة.

نعي الشهداء

وقالت قوات الاحتلال إنَّ جنودا من وحدة استطلاع جولاني كانت تعمل في المدينة عندما تعرضت لنيران كثيفة وألقيت عليها عبوات ناسفة.

ونعت حركة حماس الفلسطينية، وجناحها العسكري، كتائب الشهيد عز الدين القسام، شهداء جنين الثلاثة، الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية، وهم: الشهداء الشهيد القسامي القائد الميداني براء لحلوح والشهيد يوسف ناصر صلاح والشهيد ليث أبو سرور.