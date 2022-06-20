رئيس التحرير

محمود مسلم

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا من القدس 

كتب:

محمد الليثي
01:29 م | الإثنين 20 يونيو 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابًا من مدينة القدس المحتلة.

مداهمة المنزل

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد ملحس، بعد أن داهمت منزله في حارة باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المُحتلة.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وانتشرت عناصرها في شوارعه.

اعتقالات ومداهمات

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميًا حملات اعتقال للفلسطينيين ومداهمات للمنازل بشكل شبه يومي في الضفة الغربية المُحتلة، بالإضافة إلى تأمين دخول وخروج لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

اقرأ المزيد:

استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 450 طفلا فلسطينيا في 6 أشهر.. غالبيتهم من القدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المُحتلة
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011