الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا من القدس 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابًا من مدينة القدس المحتلة.

مداهمة المنزل

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد ملحس، بعد أن داهمت منزله في حارة باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المُحتلة.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وانتشرت عناصرها في شوارعه.

اعتقالات ومداهمات

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميًا حملات اعتقال للفلسطينيين ومداهمات للمنازل بشكل شبه يومي في الضفة الغربية المُحتلة، بالإضافة إلى تأمين دخول وخروج لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.