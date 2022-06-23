مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-6-2022 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بأداء فريضة الصلاة في مواقيتها المحددة، ما يجعل مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي تشهد عمليات بحث كبيرة، عبر المحركات المختلفة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يونيو، وفق الهيئة المصرية للساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:25 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:10 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.