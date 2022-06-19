مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-6-2022 في محافظات مصر

مع اقتراب شهر ذي الحجة، يرغب الكثير من المسلمين في التقرب إلى الله بالصوم والصلاة والعبادات في العشر الأوائل منه حتى يوم وقفة عرفات، حتى ترفع أعمالهم وهم في حالة قرب منه، ما يجعلهم يحرصون على متابعة مواقيت الصلاة في جميع المحافظات في مصر.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر بالإسكندرية: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:06 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت طنطا: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 2:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:16 مساءً.