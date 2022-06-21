مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث بشكل يومي، خاصة من المسلمين الذين ينتقلون من منطقة لأخرى، حيث يكون هناك اختلاف طفيف بسبب حركة الشمس.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة في السطور التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:40 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:07 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت طنطا: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 2:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:17 مساءً.