مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20-6-2022 في محافظات مصر

شريحة كبيرة من المسلمين تهتم يوميا بالبحث عن مواعيد ومواقيت الصلاة، في جميع المحافظات مصر.

ووفقا لهذا تهتم هيئة المساحة المصرية يوميا، بتحديث مواعيد ومواقيت الصلاة، بكل محافظة ومدينة، وتحرص «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية للجمهور، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، نقلا عن الموقع الرسمى للهيئة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية: الساعة 3:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:06 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت طنطا: الساعة 03:06 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 2:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 يونيو بسوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:21 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.