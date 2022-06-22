ضبط 9 طن سماد محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعيه بالشرقية

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق وعلي أصحاب الحيازات الزراعية للتأكد من توريد القمح المحلي للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط سيارة محملة بأسمدة محظور تداولها

وتمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة من ضبط سياره جامبو شيفروليه بيضاء اللون مغطاه بمشمع وتبين أنها محملة بكمية مقدارها 180 شيكارة سماد زراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية لكونه مدعوم من قبل الدولة.

وجرى التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، وتم تحرير المحضر رقم 9135 جنح أبوكبير ضد ع ح ز خ وذلك لحيازته سماد زراعى محظور تداوله ، كما تمكنت الحمله من ضبط 2 طن و425 كيلو كيلو قمح محلى بناحية طوخ لم يتم توريده إلى الصوامع والشون وتم تحرير محضر رقم 9138 جنح أبوكبير ضد م س ا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

تقنين أوضاع منازل مُقامة على أملاك الدولة

علي جانب آخر قامت اللجان المشكلة من رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ومراجعه موقفهم القانوني لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

حيث تم التوجه للوحدة المحلية بالأخيوة بمركز الحسينية وتم التنبيه على 20 من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15٪ من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.