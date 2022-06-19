تكثيف النظافة بمحيط مدارس الشرقية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى بمحيط المدارس التي سيعقد بها امتحانات الثانوية العامة غداً، لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس التي سيعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

التأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين.

الحد من التكدس والزحام

وشنت الأجهزة التنفيذية بمراكز أبو كبير وأبو حماد والزقازيق والقنايات وحي أول حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها، والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.