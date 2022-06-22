خناقة على ركوب فتاة.. تفاصيل مقتل سائق «توكتوك» أمام المارة بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بسرعة تحريات المباحث حول مقتل سائق توكتوك، طعنا بسلاح أبيض، على يد سائق زميله بمنطقة العجمي، بسبب الخلاف على أولوية التحميل، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وكاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان عن الحادث، والتصريح بدفن الجثة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

جريمة قتل في العجمي

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بشارع سالم عيد بمنطقة أبو يوسف، بين صبي سائق تكتوك، وسائق آخر، بسبب الخلاف على أولوية ركوب فتاة مع كل منهما، على أثرها لقي أحدهما مصرعه.

مشاجرة على توصيل «زبون»

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، على الفور، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم «محمد ا.»، سائق توكتوك، 17 سنة، بطعن زميله سائق، آخر يدعى «محمد م.»، 15 سنة، بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته في الحال، متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات، نشوب مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على أولوية تحميل إحدى الفتيات وتوصيلها، ما نتج عنها قتل أحدهما للآخر بسلاح أبيض.

وتمكن ضباط المباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.