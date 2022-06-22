اختفاء طائرة روسية على متنها 7 أشخاص في «ياقوتيا»

اختفت طائرة من طراز «AN-30» من على شاشات الرادار في ياقوتيا الروسية، وبدأ البحث عنها، وفقًا لما أكدته وكالة «تاس» الروسية.

7 أشخاص على متن الطائرة

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر، أن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص، لافتة إلى أن عملية البحث عن الطائرة انطلقت.

وبحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أقلعت مروحية من طراز «مي-8» وطائرة دورية من طراز AN-26 للبحث عن الطائرة المفقودة.

الطائرة الثانية خلال 24 ساعة

وأشارت «روسيا اليوم»، أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء، 21 يونيو، طائرة من طراز AN-26، وعلى متنها 3 أشخاص في طريقها إلى منصة «فيرتيكالني».