اختفاء طائرة شمال إيطاليا.. وضبط «كوكايين» في شحنة موز بـ86 مليون دولا

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، فقدان طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار شمالي إيطاليا، فيما حذرت مفوضية اللاجئين، من مخاطر مروعة يواجهها المهاجرون عبر لـ البحر المتوسط

ففي إيطاليا، أعلنت السلطات، فقدان طائرة مروحية بعد إقلاعها من مطار تينيجانو شمالي البلاد، أمس الأول الخميس، في منطقة جبلية بين توسكاني وإميليا رومانيا، على متنها 7 ركاب بينهم لبنانيان وطيار إيطالي الجنسية، و4 أتراك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونشرت وسائل إعلام إيطالية، أسماء ركاب الطائرة «كينار سرحات - سيز عارف - إيلكر أوجاك - أربيلالتوج بولنت - شادي كريدي - طارق التياك - كورادو ليفورين (الطيار)».

وتشارك في عمليات البحث، 7 مروحيات تابعة للطيران العسكري والشرطة وأجهزة الإنقاذ الصحية. والمروحية مملوكة لشركة إيطالية لمنتجات النظافة المنزلية، وكانت تستخدم لنقل العملاء إلى مصنعها.

وفي التشيك تمكنت السلطات الأمنية، من ضبط 840 كيلوجراما من الكوكايين في شحنة موز تقدر بأكثر من ملياري كرونة تشيكية 86 مليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت الشرطة التشيكية، إن عاملين في متاجر بقالة كبيرة في بلدتي «يسين» و«ريتشنوف ناد كنيزنو»، شمالي البلاد عثروا على الكوكايين في صناديق الموز.

مكافحة المخدرات التشيكية: مصدر الكوكايين يحتمل من أمريكا الوسطى

من جانبه، أشار رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة التشيكية، ياكوب فريدريش، لإذاعة بلاده العامة، إلى احتمالية، مصدر الكوكايين هو أمريكا الوسطى.

وفي موريتانيا، قالت السلطات، إنه تم العثور على جثامين 4 سودانيين كانوا ينقبون عن الذهب، لقوا حتفهم عطشا، وفقدوا منذ أكثر من أسبوع في منطقة «تيرس زمور» شمال البلاد.

وتكثف السلطات الموريتانية، البحث عن سائق السيارة «موريتاني الجنسية». وفي وقت سابق، أشارت مصادر محلية، إلى تواجد 7 أشخاص، 6 سودانيين وموريتاني واحد على متن تلك السيارة.

من جانبها، ألقت شرطة منطقة الرياض، على مواطن ومقيم من جنسية عربية، لسرقة المواطن سيارة من مقر عمله وإحراقها، فيما تمثل دور المقيم في التستر عليه ونقله.

بدورها، ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لبيعهما 24 مترا مكعبا من الحطب المحلي في مدينة أبها بـ«منطقة عسير» جنوب غربي البلاد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن البيئي، القبض على سعودي خالف نظام البيئة في منطقة الرياض؛ لحيازته 3 أسود مهددة بالانقراض، وقالت إن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السعودية تعلن إحباط تهريب 302255 حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة الحدودي

وتمكنت هيئتا الزكاة والجمارك السعوديتين، من إحباط 3 محاولات لتهريب 302255 ألف حبة «كبتاجون» بمنفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، فيما ألقت السلطات الأمنية من القبض على 3 أشخاص.

بدورها، حذرت مفوضية شؤون اللاجئين، من تجارب ومخاطر مروعة التي يواجهها المهاجرون عبر البحر المتوسط ، داعية في تقرير بعنوان لا نهاية في الأفق الدول إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم «مفوضية اللاجئين»، شابيا مانتو، في مؤتمر صحفي بـ جنيف، إلى أن عدد القتلى شهد ارتفاعا حادا، موضحة أنه في العام الماضي، تم تسجيل حوالي 3231 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي، مقابل 1881، في العام قبل الماضي 2020.

«مفوضية اللاجئين»: رحلات المهاجرين أصبحت أكثر فتكا من ذي قبل

وقالت «مفوضية اللاجئين»، إن رحلات المهاجرين أصبحت أكثر فتكا من ذي قبل، رغم أن الأعداد المبلغ عنها للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا أقل مما كانت عليه في 2015.

وفي بريطانيا، أصدر قاضٍ، يدعى «جوناثان سويفت» حكما يسمح لحكومة بوريس جونسون، بالمضي قدما بخطة إرسال طالبي اللجوء الذين عبروا «بحر المانش» قادمين من فرنسا، إلى رواندا.

وأوضح القاض، أن المحكمة اعتبرت أنه من مصلحة المجتمع أن تكون وزيرة داخلية البلاد، بريتي باتيل، قادرة على تطبيق القرارات الخاصة بالرقابة على الهجرة.

وقررت حكومة جونسون، إرسال أول طائرة مع طالبي اللجوء على متنها إلى رواندا في 14 يونيو الجاري، فيما قدمت جماعات حقوق الإنسان ونقابة تمثل كوادر حرس الحدود، دعوى قضائية ضد قرار الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في العاصمة «لندن»، وقال مقدمو الدعوى، إن خطة الحكومة تنتهك حقوق الإنسان.