حلمي بكر غاضبا من منح حسن شاكوش عضوية نقابة المهن الموسيقية: «الفن باظ»

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الموسيقار حلمي بكر بعد منح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وقال حلمي بكر منفعلًا لـ«الوطن»: «أقول ايه بس واتكلم عن ايه خليهم يعملوا اللي يعملوه، وأخذت قرار مش هجيب سيرة الناس دي علي لساني لا شاكوش ولا دبوس غيره».

وأضاف بكر: «خلاص سيطرت حالة من التدهور الفني الشديد، حرام الفن يوصل لكده، الفن باظ».

حسن شاكوش يعلن حصوله على كارنيه النقابة

أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش منذ ساعات قليلة استلامه كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد إيقافه الفترة الماضية عن الغناء وإقامة الحفلات داخل مصر، وذلك من خلال نشر صورة له من داخل النقابة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليها: «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».

حسن شاكوش يعتذر للموسيقيين

واعتذر حسن شاكوش، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لنقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية الاختلاف الذي وقع بينهما قبل شهور، مؤكدًا أنه لم يقصد أي إساءة، لأن ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم.

وقال حسن شاكوش، «محدش يزعل مني، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضه أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم».