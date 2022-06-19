القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش مع «الموسيقيين» بعد قرار عودته للغناء

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن استلامه كارنيه نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا بعد إيقافه الفترة الماضية عن الغناء وإقامة الحفلات داخل مصر، وذلك من خلال نشر صورة له من داخل النقابة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليها: «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».

مشادة مع البحراوي تمنع شاكوش من الغناء

وتعود أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية إلى أغسطس الماضي عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين رضا البحراوي خلال حفلهما في الساحل الشمالي، وانتهت بوقف كلا المطربين عن الغناء لمدة شهر؛ نظرًا لما بدر منهما من تنمر وتبادل لكلمات من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري، وذلك حسب البيان الذي صدر عن النقابة في ذلك الوقت.

حسن شاكوش يهين العازفين

ولم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي أثارها «شاكوش» في ذلك الوقت، حيث أهان العازفين وبناتهم من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى أن «الطبالين بناتهم بيطلعوا رقاصات»، ما أثار غضبا كبيرا لدى عازفي الإيقاع، وعلى رأسهم سعيد الارتست، ثم نظم العازفون وقفة داخل النقابة ضد شاكوش.

وبعد أزمات شاكوش المتكررة مع نقابة الموسيقيين تم التحقيق معه، وانتهى التحقيق بسحب تراخيص الغناء منه لأجل غير مسمى باعتباره عضوًا غير عامل بالنقابة.

وعلى الرغم من الاعتذارات التي تقدم بها حسن شاكوش للنقابة، أصدرت في نوفمبر 2021، بيانا بوقف 19 من مؤدي المهرجانات عن العمل، وكان من بينهم حسن شاكوش، الذي أوقفت تصريحه مجددا ومنعته من الغناء.

وظل «شاكوش» يشارك في حفلات وفاعليات فنية خارج مصر بناءً على قرار وقفه حتى أصدرت النقابة بيانا منذ قليل أعلنت خلاله تقبلها للتظلم الثالث الذي قدمه شاكوش بعد فحص سلوكه خلال الفترة الماضية، وموافقة مجلس إدارة النقابة على منحه التصريح بالغناء بعد اتخاذ كافة التعهدات عليه.