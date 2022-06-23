حظك اليوم برج السرطان الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن توقعاتها اليوم لمولود برج السرطان، بضرورة التروي والتزام الهدوء، وضبط النفس، والكثير من الصبر أمام أي خلاف قد تتعرض له مع من تحب، وتجنب الانفعال والعصبية، وذلك على الصعيد العاطفي.

ونفس الحذر يجب أن تلتزم به على الصعيد المهني، حيث أن القمر في منزل العمل السلبي، لهذا يجب أن تبتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات المالية، مع الحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ما زال مولود برج السرطان، يعانى حاليًا من عدم الاستقرار على الصعيد العاطفي، لهذا تنصحك الأفلاك بضرورة ضبط النفس والتروي وعدم التسرع أو العصبية في أثناء الحوار مع شريك حياتك، أو الأحباب المقربين منك، كما تنصحك خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان، أيضا بعدم تصعيد الخلافات مع شريك حياتك من خلال التزام الهدوء وضبط النفس، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

حذرت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمولود برج السرطان، بالابتعاد عن المخاطرة المالية اليوم في العمل، نظرًا لوجود القمر اليوم في منزل العمل السلبي، وهذا ربما يعرضك للكثير من الخسائر لهذا يجب أن تبتعد وتتجنب المغامرات والمخاطرات المالية، ولا توقع على أوراق مهمة، كما يجب أن تكون حريص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء، تؤثر على مستقبلك المهني، وفق حظك اليوم.