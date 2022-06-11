حظك اليوم برج السرطان السبت 11-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني فضلا عن حظك اليوم لمواليد برج السرطان العاطفي بطبعه والذي يميل للتفكير بقلبه على حساب العقل، كما يعرف عن أصحاب هذا البرج أنهم يجيدون وضع خطط والالتزام بها وتحديدًا بشأن مستقبله المهني والأسري، بحيث تكون خطواته مدروسة.

وفق علم الفلك، فإن مولود برج السرطان يفضل الانتماء إلى الشريك الرومانسي الذي يبادره بالمشاعر والطيبة، كما أن هذا المولود يملك القدرة على مواجهة المشكلات، وهو من الشخصيات التي تكره الروتين كبرج الثور وبرج الدلو، فضلا عن أنه شخصية محبة للتغيير المستمر، يسعى لتحقيق النجاح في العمل بشكل سريع.

وتقدم الوطن خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم السبت 11 يونيو، على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه يجب على مولود برج السرطان اليوم، أن القمر في منزلك الخامس مما يدفعك لإنجاز أعمالك بكل حماس، وتبدو واثقا من نفسك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الجانب العاطفي والاجتماعي فاليوم مولود برج السرطان يتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق، وفق حظك اليوم المقدم من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».