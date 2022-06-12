حظك اليوم برج السرطان الأحد 12-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني فضلا عن حظك اليوم الأحد 12 يونيو لمواليد برج السرطان المائي الذي يميل للهدوء والاستقرار؛ لهذا يشعر الشريك مع هذا البرج أنه يعيش في عالم خالي من الصراعات يسوده الحب والرومانسية فقط.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن أصحاب هذا البرج العاطفي يجيدون وضع الخطط والالتزام بها، وتحديدًا بشأن مستقبلهم المهني والأسري، بحيث تكون خطواتهم مدروسة، كما يملكون القدرة على مواجهة المشكلات، وهم من الشخصيات التي تكره الروتين كأصحاب برجي الثور والدلو، فضلا عن أنه شخصية محبة للتغيير المستمر، يسعى لتحقيق النجاح في العمل بشكل سريع.

وتقدم «الوطن»، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الأحد 12 يونيو، على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

على الجانب المهني تكشف خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمولود برج السرطان اليوم، أنه على الرغم من الضغوط، فإن عطارد بمنزل المشروعات يمنحك يقظة وسرعة بديهة، ويساعدك ذلك على الإنجاز ومعالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الجانبين العاطفي والاجتماعي لمولود برج السرطان اليوم، فإن القمر في منزل الحب وهو ما يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية، وفق حظك اليوم المقدم من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».