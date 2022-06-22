إعلان ترقيات يوليو 2022 على موقع «الوطن» بعد قليل

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر موقع «الوطن» الإلكتروني، ترقيات يوليو 2022 خلال ساعات، والتي تتضمن أسماء أكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير الخاضعين.

ترقيات يوليو 2022 على موقع «الوطن»

ويستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإطلاق وإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه.

ومن المقرر إتاحة اللينك الخاص بأسماء الموظفين، صباح يوم الخميس الموافق 23 يونيو، على الموقع الرسمي للجهاز، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، اعتباراً من أول يوليو 2022، بالإضافة إلى علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

حالات تمنع حصول الموظفين على ترقية يوليو 2022

1- في حالة إذا كان الموظف في إجازة غير مرضية أو رعاية طفل أو دون أجر.

2- في حالة إذا كان الموظف معار خارج جهة عمله.

3- في حالة تعرض الموظف لعقوبة خصم من راتبه يزيد على 10 أيام أو أكثر.

4- في حالة إحالة الموظف للمحكمة التأديبية أو الجنائية، أو تم وقفه عن العمل.

وجدير بالذكر أنه وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء، جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

وسيصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في ترقية يوليو 2022 من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.

كما يشمل مشروع القرار 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة.