بعد قرار عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. اعرف شروط الترقيات

حدد مجلس الدولة شروط درجات الترقي وفقًا لتنظيم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون المجلس رقم 47 لسنة 1972، التعيين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هي:

1. مندوب مساعد.

2. مندوب بمجلس الدولة.

3. نائب بمجلس الدولة.

4. مستشار مساعد «ب».

5. مستشار مساعد «أ».

6. مستشار.

7. وكيل مجلس الدولة.

8. نائب رئيس المجلس.

شروط الالتحاق لمجلس الدولة

كما ينظم القانون قواعد وشروط الترقي من درجة لأخرى، توجد شروط عامة للالتحاق بمجلس الدولة، وهي:

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بمصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة بامتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكمة أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلًا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا إحداهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.

6- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمي جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

7- ألا يقل عمر من يُعين مستشاراً بالمحاكم عن 38 سنة.

قرار رئيس الجمهورية بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس.

وأكد مصدر مطلع بمجلس الدولة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص عزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة، جاء نتيجة لمخالفات جسيمة فعلها لقوانين العمل بمجلس الدولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشار المعزول خالف قوانين العمل الخاصة بمجلس الدولة، بسبب ممارسته الأعمال التجارية بإحدى الدول الأفريقية، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وخروجًا عن التقاليد والأعراف القضائية.