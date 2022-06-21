إنفوجراف.. شروط وضوابط الترقيات في قانون الخدمة المدنية

بدأ العد التنازلي لتنفيذ لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة الترقيات الجديدة في يوليو 2022، التي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالموافقة عليها الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن يعلن الجهاز عن النتيجة مساء غد الأربعاء 22 يونيو 2022.

مشروع قرار الترقي

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مشروع قرار الترقي نص على أنه اعتبارا من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

شروط وضوابط الترقيات

«الوطن » تستعرض في الإنفوجراف التالي، أهم شروط وضوابط الترقيات في ظل مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو التالي: