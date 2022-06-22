أب يستغيث لإنقاذ ابنته من مصير نيرة: شاب بيطاردها وعايز يتجوزها بالعافية

أثارت قصة طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قُتلت على يد زميلها، الخوف لدى بعض الآباء على بناتهن، خاصة اللاتي يعانين من مشاكلات شخصية مشابهة لقصتها، فهناك عشرات الفتيات يتعرضن لمطاردات من شباب أريدوا الزواج بهن لكنهم تلقوا ردود متكررة بالرفض، من بينهن دينا مجدي شبل، 18 عامًا، التي استغاث والدها من خطيبها السابق، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يروي مجدي شبل، والد «دينا» لـ«الوطن»، أنه العام الماضي تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته، ووافق الأب على مضض بعد محاولات إقناع عديدة من قبل الشاب، واستمرت مدة الخطوبة 8 أشهر، حدثت خلالها الكثير من المشكلات والخلافات الشخصية أدت إلى الانفصال وإنهاء العلاقة: «بنتي لسه في 3 ثانوي تجاري، وما كنتش عاوز أخطبها وهي صغيرة، بس اللي حصل بعد ما اتخطبت حصل مشاكل كبيرة بينا، وقررنا ننهي الموضوع، ورجعتله كل حاجته والهدايا بتاعته».

شاب يطارد خطيبته السابقة

لم يرضخ الشاب لقرار الأب وابنته بالانفصال، وأصر على الزواج من «دينا» بحجة أنه يحبها، إذ يؤكد والدها «مجدي»، أنه يعاني من تعرض خطيب ابنته السابق لها، مما جعله يمنعها من الخروج بمفردها، كما أنها تذهب لأداء الامتحانات رفقة أقاربها: «طبيعي بعد المشاكل اللي حصلت بينا، أني أخاف على بنتي منه، والموضوع انتهى بالانفصال لكنه عاوز يتجوزها عافية، وبيتعرض لها في كل مكان بتروحه».

خوف الأب من تكرار حادث نيرة أشرف

بعد واقعة نيرة أشرف، زاد الخوف في قلب الأب بشدة، ودفعه لنشر مقطع فيديو يستغيث فيه من خطيب ابنته السابق، كما أنه تقدم بعدة محاضر في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، آخرها يحمل رقم 9046: «لما شوفت موضوع نيرة قولت ممكن يحصل كده مع بنتي، ونشرت فيديو أستغيث فيه من خوفي».