استغاثة أب بعد اختفاء ابنه المصاب بالتوحد لثاني مرة بالفيوم: مش عارفين نسيطر عليه

حالة من الخوف والرعب سيطرت على أسرة الطفل أحمد محمد حماد، صاحب الـ13 عامًا، بعدما اختفى للمرة الثانية، إذ غافل والدته وخرج من منزلهم بحي الصوفي بمدينة الفيوم مجدداً، ولم تعثر أسرته عليه، نظراً لكونه مُصاباً بالتوحد، فيما انتشرت أسرته في كل مكان للبحث عنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في خامس أيام شهر رمضان المبارك، إلا أنّ بكاء والدته جعل الجميع يخرج للبحث عنه، كما نشروا صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في أن يعثر عليه أحد ويعيده إليهم.

اختفاء طفل مصاب بالتوحد

وقال محمد حماد إن ابنه «أحمد» يبلغ من العمر 13 عاماً، وأنه مصاب بمرض التوحد، ومقيمين بالصوفي في نطاق قسم شرطة ثان الفيوم، موضحاً أن طفله غافل والدته قبل أيام وخرج من المنزل واختفى، وظلوا يبحثون عنه عدة أيام، وأبلغوا الشرطة باختفاء الطفل، كما أنّهم نشروا صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تعرّف عليه أحد الأشخاص في قرية الغرق بنطاق مركز إطسا، وأعاده إليهم مساء أمس.

غافل والدته وخرج مجددا

وأضاف والد الطفل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه شدد على زوجته ضرورة الانتباه لطفلهم، ومراقبته جيداً حتى لا يخرج مرة أخرى ويبتعد، ولكنه غافل والدته مرة أخرى وخرج من المنزل ولم يعد، موضحاً أنّ والدته فور اكتشافها اختفاء نجلهم بحثت عنه في جميع أرجاء المنزل، وفي الشارع والشوارع المجاورة إلا أنّ الطفل اختفى وكأنّه «فص ملح وذاب».

نشر صورة الطفل على فيسبوك

وأوضح والد الطفل، أنّه نشر صورة ابنه المختفي، مجدداً على الصفحات والمجموعات الكبرى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطالب من يراه أن يبقيه لديه ويراقبه جيداً حتى لا يهرب، ويخبره حتى يتمكن من استعادة طفله، مؤكداً أن والدته دموعها لا تجف بسبب ضياع الطفل المتكرر وعدم قدرتها على السيطرة عليه.