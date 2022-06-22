«أسوشيتدبرس»: عشرات الأشخاص تحت الأنقاض وطالبان ترسل مروحيات للمصابين

قالت وكالة «أسوشيتدبرس»، إن سلطات أفغانستان أكدت أن زلزالا قويا ضرب منطقة جبلية ريفية، شرق البلاد بالقرب من الحدود الباكستانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600 آخرين، وحذر مسؤولون من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح، وتابعت الوكالة إن المعلومات شحيحة للغاية بشأن الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة والذي دمر المباني في مقاطعتي «خوست وباكتيكا»، ومن المرجح تعقد جهود الإنقاذ بعد مغادرة العديد من وكالات الإغاثة الدولية أفغانستان على خلفية سيطرة طالبان على حكم البلاد العام الماضي وانسحاب الجيش الأمريكي.

مركز الزلزال في ولاية باكتيكا الأفغانية

ونقلت الوكالة عن إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية المجاورة إن مركز الزلزال كان في ولاية باكتيكا الأفغانية، بالقرب من الحدود وعلى بُعد 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة خوست، وتابعت أنه يمكن أن تتسبب هذه الزلازل في أضرار جسيمة بتلك المنطقة للمنازل القديمة وتكون الانهيارات الأرضية شائعة.

وأضافت الوكالة أن لقطات من ولاية بكتيكا أظهرت أشخاصا يتم نقلهم في طائرات هليكوبتر من المنطقة، كما عولج آخرون على الأرض، وشوهد أحد السكان وهو يتلقى سوائل عن طريق الحقن الوريدي أثناء جلوسه على كرسي بلاستيكي خارج أنقاض منزله وما زال المزيد ممدًا على نقالات.

90 منزلا دمروا في بكتيكا

ووفا للوكالة، كتب المدير العام لوكالة أنباء بختار الحكومية، عبد الواحد ريان، على تويتر أن 90 منزلا دمروا في بكتيكا ويعتقد أن عشرات الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض، ولم يذكر بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، حصيلة محددة للقتلى لكنه كتب على تويتر أن مئات الأشخاص قتلوا وأصيبوا في الزلزال الذي هز أربع مناطق في بكتيكا، وكتب: «نحث جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق إلى المنطقة على الفور لمنع وقوع المزيد من الضحايا».

المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان: الإغاثة في الطريق

وقال مسؤولون محليون في مقاطعة خوست المجاورة، إن الزلزال أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 95 آخرين، وفي كابول، عقد رئيس وزراء حكومة طالبان محمد حسن أخوند، اجتماعا طارئا في القصر الرئاسي لتنسيق جهود الإغاثة للضحايا في بكتيكا وخوست، وكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان، رامز الأكبروف، على تويتر «الإغاثة في الطريق».

ونقلت الوكالة عن تيمور خان، المتحدث باسم إدارة الكوارث في المنطقة، إن بعض المناطق النائية في باكستان شهدت تقارير عن أضرار لحقت بمنازل بالقرب من الحدود الأفغانية، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك بسبب الأمطار أو الزلزال.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في بيان، تعازيه في الزلزال قائلا إن بلاده ستقدم المساعدة للشعب الأفغاني، فيما قالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية، إن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال على مسافة 500 كيلومتر في أنحاء أفغانستان وباكستان والهند.