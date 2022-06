خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت.. زلزال مدمر يضرب أفغانستان «فيديو وصور»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ترصد صور الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان صباح اليوم، ووصل مداه إلى باكستان، وحصدت مقاطع الفيديو تعاطف المتابعين، في ظل ارتفاع عدد القتلى إلى 950 ضحية حتى الآن.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan 's Paktika province. Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans . #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان صباح اليوم، ارتفع إلى 950 شخصاً حتى الآن، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أفغان أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان ووصل مداه إلى بعض المدن في باكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الداخلية في أفغانستان، أن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصا على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، وهي حصيلة أولية، وصلت فيما بعد إلى 950 قتيلاً، إلى جانب عشرات المصابين في البلاد.

Nearly 1,000 people have lost their lives in a massive #earthquake in #Afghanistan.



The world needs to provide immediate humanitarian aid on an emergency basis to #Afganistan without any IFs or BUTs. pic.twitter.com/vqZWJDF3Ev