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خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت.. زلزال مدمر يضرب أفغانستان «فيديو وصور»

كتب:

شيماء عادل
12:53 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
طفلة تم إنقاذها من انقاذ منزلها في أفغانستان

طفلة تم إنقاذها من انقاذ منزلها في أفغانستان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ترصد صور الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان صباح اليوم، ووصل مداه إلى باكستان، وحصدت مقاطع الفيديو تعاطف المتابعين، في ظل ارتفاع عدد القتلى إلى 950 ضحية حتى الآن.

زلزال قوته 6.1 ريختر

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان صباح اليوم، ارتفع إلى 950 شخصاً حتى الآن، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أفغان أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان ووصل مداه إلى بعض المدن في باكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

 وأفادت وزارة الداخلية في أفغانستان، أن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصا على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، وهي حصيلة أولية، وصلت فيما بعد إلى 950 قتيلاً، إلى جانب عشرات المصابين في البلاد.

غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا

وأوضحت إدارة الكوارث في أفغانستان، أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، الواقع شرق البلاد، إلى جانب إقليمي «ننكرهار وخوست».

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بقلم شيماء عادل