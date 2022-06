«طالبان» ترسل مروحيات لنقل المصابين والمساعدات الطبية لضحايا الزلزال

قالت وسائل إعلام أفغانية محلية، إنّ حكومة طالبان أرسلت مروحيات إلى المقاطعات التي تعرضت للتدمير، نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم، وأدى إلى سقوط ما يقارب 950 قتيلاً، بالإضافة إلى سقوط جرحى.

وتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمروحيات تقوم بنقل مصابين إلى العاصمة لتلقي العلاج.

ودمر الزلزال عدة مبان سكنية، وتسبب في سقوط قتلي وجرحى، وقال مسؤولون أفغان لوكالة الأنباء رويترز، إن عدد القتلى ارتفع إلى 950 قتيلاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 1000 شخص خلال الساعات القليلة المقبلة.

An #earthquake of magnitude 6.1 in #Afghanistan has killed at least 950 people and 610 injured in the country's east, according to disaster management officials.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/VG4E1bNIBA