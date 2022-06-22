«طالبان» ترسل مروحيات لنقل المصابين والمساعدات الطبية لضحايا الزلزال

قالت وسائل إعلام أفغانية محلية، إنّ حكومة طالبان أرسلت مروحيات إلى المقاطعات التي تعرضت للتدمير، نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد صباح اليوم، وأدى إلى سقوط ما يقارب 950 قتيلاً، بالإضافة إلى سقوط جرحى.

وتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمروحيات تقوم بنقل مصابين إلى العاصمة لتلقي العلاج.

ودمر الزلزال عدة مبان سكنية، وتسبب في سقوط قتلي وجرحى، وقال مسؤولون أفغان لوكالة الأنباء رويترز، إن عدد القتلى ارتفع إلى 950 قتيلاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 1000 شخص خلال الساعات القليلة المقبلة.

An #earthquake of magnitude 6.1 in #Afghanistan has killed at least 950 people and 610 injured in the country's east, according to disaster management officials.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/VG4E1bNIBA — Basherkella - বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) June 22, 2022

شهود عيان: هزات قوية وطويلة

وكتب شهود عيان على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الذي نشر إحصائيات خاصة بالزلزال الذي ضرب أفغانستان وتأثرت به عدة دول مثل باكستان وطاجكستان، أن العاصمة الأفغانية تعرضت أيضاً إلى هزات قوية وطويلة، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.

المنازل تحولت إلى أنقاض

كما نشرت وسائل إعلام أفغانية صور منازل تحولت إلى أنقاض وجثث مغطاة بأغطية ثقيلة ممددة على الأرض، وتوقع مسؤولون أفغان أن يرتفع عدد القتلى في المناطق النائية، والتي يستغرق الوصول إليها وقتاً نظرا ًلطبيعتها الجبلية، مما جعل حكومة طالبان تقوم بإرسال مروحيات لنقل الغذاء والمؤن والمساعدات الطبية وكذلك نقل الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.