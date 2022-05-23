مذيعو أفغانستان يتضامنون مع المذيعات بعد ظهورهن بالنقاب.. ارتدوا الكمامات

في أول يوم لتطبيق قرار حركة طالبان، بضرورة ارتداء المذيعات النقاب أثناء ظهورهن التلفزيوني، رد عدد من المذيعين الرجال على قرار الحركة، بارتداء كمامات للوجه لا تُظهر سوى أعينهم فقط، معلنين تضامنهم مع المذيعات، بحسب ما نقلته قناة العربية.

ارتدوا الكمامات السوداء

وظهر العشرات من المذيعين الرجال يرتدون الكمامات السوداء، في رسالة تضامنية مع المذيعات اللاتي فرضت عليهن حركة طالبان منذ وصولها للحكم في أغسطس من العام الماضي، الحجاب أثناء الظهور على الشاشة، لتعود الحركة وتفرض عليهن الظهور بالنقاب، وهو ما ردت عليه الحركة بأنها لم تفرض على المذيعات ارتداء «البرقع»، كما يحدث مع النساء وأنهم سمحوا لهن بإظهار عيونهن مع تغطية الفم والأنف.

وتداول العشرات من الشباب والمعارضين لحكم طالبان صور الرجال وهم يرتدون الكمامات السوداء، مؤكدين أن الشعب الأفغاني لم ولن يستسلم لقوانين حركة طالبان التي وصفوها بأنها متشددة.

وأرسلت الحركة قبل أيام تعليمات إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى في البلاد، تطالبهم بعدم ظهور المذيعات كاشفات الوجه وإلا سوف يترتب على هذا الظهور العديد من المشاكل أبرزها إغلاق المؤسسة الإعلامية، بحسب تصريحات المسئول عن قناة « تولو نيوز»، لوكالة فرانس برس الإخبارية للأنباء.

وظهرت المذيعات الأفغانيات أمس على شاشات التليفزيون وهن يرتدين الحجاب مع تغطية وجوهن فيما ظهرت عيونهن وجباهن، على عدة قنوات تليفزيونية مثل «آريانا» و«وأن تي في» و«شامشاد تي في».

تهديدات بالفصل ومعاقبة الزوج

وقالت سونيا نيازي، المذيعة في قناة «تولو نيوز»، لوكالة فرانس برس، إن القناة تعرضت لضغوط كبيرة، بعد التهديدات التي وجهتها الحركة إلى الإدارة، مؤكدة أن أي مذيعة سوف تظهر بوجهها سوف تُطرد من القناة ويتطلب منها البحث عن وظيفة أخرى، كما طالت التهديدات أيضاً معاقبة الرجال العاملين في الوظائف العامّة، حال امتناع زوجاتهم أو بناتهم عن قرار الالتزام بتغطية الوجه.

ورغم التهديدات التي أكدتها عدة وسائل وقنوات إعلامية، إلا أن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة نفى هذا الأمر، خلال مقابلة له مع قناة العربية، مؤكداً أن الحركة لم تفرض البرقع على المذيعات، ولا تنوي إجبارهن على ترك وظائفهن.