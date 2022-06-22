ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان إلى نحو 1000 قتيل

ارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن أعداد الضحايا لاتزال في ارتفاع خاصة مع ظهور عدد من الجثامين تحت الأنقاض، وسط جهود كبيرة لإنقاذهم.

عدد ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان يرتفع إلى 950 قتيلا

وفي آخر حصيلة بلغ عدد ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان إلى 950 قتيلاً، بعدما ضرب زلزال قوي شرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وجاءت إحصائية الضحايا وفقًا لنظام طالبان الحاكم في البلاد.

من جانبه قال مولوي شرف الدين مسلم، نائب وزير إدارة الكوارث بحكومة طالبان ، للصحفيين في مؤتمر صحفي في كابول، إن ما لا يقل عن 920 شخصًا قتلوا فضلا عن إصابة نحو 600 آخرين، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع حيث من المرجح أن الناس ما زالوا محاصرين تحت الأرض.

ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان

وقال مسؤولون، إن ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان ما لا يقل عن 950 شخصًا لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب إقليم باكتيكا الأفغاني صباح الأربعاء، ما يضاعف عدد القتلى بمقدار أربعة أضعاف عن وقت سابق اليوم، بينما أضاف مسؤول بإدارة الكوارث أن 610 أشخاص آخرين أصيبوا.

إعاقة جهود إغاثة ضحايا زلزال أفغانستان وباكستان

ووقعت الكارثة قبل شهرين فقط من الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء طالبان على أفغانستان، وغادر المجتمع الدولي البلاد إلى حد كبير منذ أن سيطرت الجماعة الإسلامية في أغسطس 2021 وسط الانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي، ومن المرجح أن يؤدي الافتقار إلى موظفي الحكومة الأجنبية ووكالات المعونة الدولية والبنية التحتية في البلاد إلى تعقيد جهود الإغاثة.

هليكوبتر لإجلاء الجرحى للمستشفيات

وحث بلال كريمي، المتحدث باسم نظام طالبان، في تغريدة له جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق على الفور إلى المنطقة لمنع وقوع كارثة أخرى، وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرات هليكوبتر عسكرية تندفع إلى المنطقة لإجلاء الجرحي.