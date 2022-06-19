«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على معبد لطائفة «السيخ» في أفغانستان

بعد مرور يوم على تفجير معبد لطائفة السيخ في أفغانستان، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، بحجة الرد والانتقام على الإساءة لللنبي محمد، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»

«داعش» يتبني الهجوم على معبد السيخ

ونشر التنظيم الإرهابي على موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت بياناً، تبنى خلاله مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المعبد، وقال التنظيم الإرهابي في بيانه، إنَّ هجوم أمس الذي استهدف السيخ والهندوس، واصفاً إياهم بـ«المرتدين»، جاء انتقاماَ على الإساءة إلى النبي محمد ونصرة له.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إنَّ الهجوم الذي وقع أمس أسفر عن مقتل واحداً أفراد طائفة السيخ بالإضافة إلى عنصر من حركة طالبان، لافتاً إلى إصابة 7 آخرين بجروح.

واجتاح العالم الإسلامي موجة كبيرة من الغضب، على خلفية تصريحات، أدلت بها المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن العلاقة بين النبي وأصغر زوجاته عائشة خلال لقاء تليفزيوني، وتبعه قيام مجموعة كبيرة من المنتمين إلى طائفة السيخ الهندية بهدم العديد من منازل المسلمين في الهند وكذلك هدموا مساجد وسط مقاطع فيديو منتشرة تؤكّد هذه الوقائع، وهو الأمر الذي جعل عدد كبير من مسلمي الهند يخرجون في مظاهرات كبيرة للتنديد بهذه الإساءة.

ويبلغ عدد الأفراد المنتمين إلى طائفة السيخ في أفغانستان نحو 200 فرد، بعدما كان وصل عدهم نحو نصف مليون شخص في سبعينات القرن الماضي.

4 انفجارات متتالية وسقوط قتلى وجرحى

ونفذ تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على معبد السيخ بعد أيام قليلة من زيارة بعثة هندية إلى العاصمة الأفغانية كابل للبحث مع حكومة طالبان، سبل وطرق توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها نيودلهي إلى أفغانستان.

وشهدت منطقة كارت إي باروان بالعاصمة الأفغانية، بالقرب من معبد دارامشالا لطائفة السيخ، 4 انفجارات متتالية، أدت إلى سقوط قتلين بالإضافة إلى عدد من الجرحى.