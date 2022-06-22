تعيينات جديدة وعلاوة وحوافز وزيادة في الأجور والمعاشات في موازنة 2022/2023

تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2022/2023 والتي وافق عليها البرلمان ويبدأ تنفيذها أول شهر يوليو رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أن الموازنة تضمنت مؤشرات وأرقام غير مسبوقة وجاءت كما يلي:

زيادة حجم الأجور إلى 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليارا.

تطبيق العلاوة الدورية

تطبيق العلاوة الدورية الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بنسبة 15% من المرتب الأساسي وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

زيادة الحافز الإضافي

زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة وفق الدرجات المالية بتكلفة سنوية 18 مليار جنيه. وهي: 175 جنيها للدرجات السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 225 جنيها للدرجة الثالثة، 275 جنيها للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام؛ 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة.

تخصيص 5 مليارات جنيه

تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 منهم عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه تعیین 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية تعين 20 ألف من فئات أخرى.

ارتفاع مخصصات الدعم المإلي

ارتفاع مخصصات الدعم المإلي إلى 355.9 مليار جنيه مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة».

تخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل نحو 87 مليار بموازنة العام المالي الحالي.

تخصيص 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة 4 ملايين جنيه دعم نقدي شهري للأسر الأقل دخلا.

زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة «245.4 تمول من الخزانة، 9.6 مليار قروض أجنبية تمولها الخزانة» ضمن الباب السادس، ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتي، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومي «حياة كريمة».

زيادة مخصصات موازنة الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي الحالي؛ زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو 61 مليار جنيـه لتصـل إلى 317 مليار جنيه.

زيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.