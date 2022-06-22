مصطفى سالم: 479 مليار جنيه مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة

تحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات التعليم قبل الجامعي في الموازنة الجديدة، موضحًا أنها ومخصصات التعليم الجامعي تبلغ 479 مليار جنيه، حيث تعمل الدولة المصرية على تطوير التعليم بشكل مستمر مثل مشروع إنشاء الفصول الذكية، التابلت، وإحلال وتجديد المدارس وإنشاء مدارس جديدة.

أوجه الإنفاق على التعليم في الموازنة الجديدة.. و16 جامعة أهلية

وأضاف سالم خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «يتم الإنفاق على الإنشاءات والإحلال والتجديد وتطوير المناهج وتعيين المعلمين»، مشيرًا إلى أن التعليم الجامعي يشهد طفرة كبيرة من خلال زيادة إنشاءات الجامعات الأهلية، بواقع 4 جامعات من أصل 16 جامعة.

وتابع، أن البلاد ستشهد إضافة بعض الجامعات الأهلية إلى نظام التعليم الجامعي وهو ما يعبر عن التوسع، وتقريبا أصبح في كل محافظة مصرية جامعة عادية، بالإضافة إلى عشرات الجامعات الخاصة، مع التوسع في إنشاء وتطوير الكليات بالجامعات.

3 تريليونات جنيه بند الاستخدامات في الموازنة الجديدة

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة تبلغ 3 تريليونات جنيه، لكن إجمالي المصروفات تزيد عن 2 تريليون، إذ أن هناك 3 بنود يمثلون معظم المصروفات مثل الأجور، بواقع 400 مليار جنيه بزيادة قدرها 40 مليار جنيه عن العام الحالي.

وأوضح، أن الموازنة الجديدة تشمل تكلفة توفير فرص عمل، ففي مسابقة المعلمين سيتم تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المسابقة سيتم الإعلان عنها قريبا جدا، وبالتالي فإن الموازنة الجديدة ستشهد مخصصات تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف مواطن ما بين أطباء وصيادلة ومجالات عديدة مختلفة، ومن ثم فإن الموازنة ستكفل تعيين 60 ألف مواطن كتعيينات مباشرة ضمن نظام المسابقات.