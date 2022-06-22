«سالم»: 355 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه جرى تخصيص 355 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة، مقابل 321 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، موضحًا أن الدعم السلعي يقدر بنحو 121 مليار جنيه بعد أن كان 109 مليارات جنيه في موازنة العام الحالي، كما أن دعم المنح للخدمات الاجتماعية يقدر بنحو 181 مليار جنيه، مقابل دعم المنح لمجالات التنمية بـ5.7 مليار جنيه، و12 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، و35 مليار جنيه للاحتياطات ودعم جهات أخرى، بواقع 355 مليار جنيه.

90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وأضاف سالم خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة سيبلغ 90 مليار جنيه، حيث سيحصل القمح ورغيف العيش والمواد الغذائية على الدعم، مقابل 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة

وتابع، أن هناك مخصصات لدعم التأمين الصحي بـ1.8 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي للطلاب بـ 348 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة 93 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الأطفال قبل سن المدارس بـ210 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة المقبلة ستشهد تخصيص مبلغ قدره 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و2 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز للمنازل.