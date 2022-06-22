حالة الطقس غدا الخميس 23-6-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 23/6/2022، بجميع محافظات ومدن الجمهورية، موضحة أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة غدا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها قبل قليل بشأن حالة الطقس غدا، أنّ الرياح الشمالية الشرقية تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 17 18 كم في الساعة.

وتوقّع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس على مدار اليوم على محافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 23 يونيو على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الأسكندرية 30 22

وادي النطرون 33 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 22

بلطيم 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 20

سيوة 37 20

بورسعيد 31 22

دمياط 30 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 31 22

رفح 30 20

رأس سدر 36 22

نخل 34 15

نويبع 36 24

طابا 36 24

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 38 26

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

إدفو 38 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 34 25

حلايب 31 24

راس حدربة 30 24