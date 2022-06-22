حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.. رياح وحرارة مرتفعة بهذه المحافظات

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، إذ إن بعض المناطق ستشهد استقرارا في درجات الحرارة، إذ لا تتخطى الـ35 درجة، بينما في مناطق أخرى سترتفع لتصل إلى 43 درجة مئوية كمناطق جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم يسودها نشاطا للرياح أحيانا على جميع مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أنه حتى منتصف الفترة المذكورة وهي الاثنين المقبل 27 يونيو الجاري، ستشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ستشهد خلال ساعات الليل طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية، وأنه لن تظهر بالبلاد أي ظواهر جوية سوى نشاط الرياح وأجواء مشمسة على بعض المناطق.

درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، فجاءت وفق الأرصاد على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو

الوجه البحري والقاهرة الكبرى: 36 للعظمى و24 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: 31 درجة للعظمى و23 للصغرى.

محافظة جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

محافظات شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

محافظات جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة السبت 25 يونيو

القاهرة الكبرى : 36 للعظمى و24 للصغرى.

الوجه البحري: 36 للعظمى و24 للصغرى

السواحل الشمالية: 30 للعظمى و23 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد: 39 للعظمى و25 للصغرى.

جنوب الصعيد: 43 للعظمى و27 للصغرى.

درجات الحرارة الأحد 26 يونيو

القاهرة الكبرى: 35 للعظمى و23 للصغرى.

الوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى

السواحل الشمالية: 29 للعظمى و23 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد: 36 للعظمى و25 للصغرى.

جنوب الصعيد: 43 للعظمى و27 للصغرى.

درجات الحرارة الإثنين 27 يونيو

القاهرة الكبرى: 34 للعظمى و23 للصغرى.

الوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى

السواحل الشمالية: 29 للعظمى 23 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد: 36 للعظمى 25 للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 للعظمى 27 للصغرى.